US Open. Марта Костюк против Эммы Наварро в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня будет играть за выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. Поединок против американки Эммы Наварро пройдет вторым запуском на корте Louis Armstrong Stadium (ориентировочное начало матча в 19:30 по Киеву)

Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.08.2024): 211/124

Призовые за карьеру: $4,644,704

Дата рождения: 18/05/2001 (23 года)

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2024 – Hobart)

Высший рейтинг WTA: 12 (26/08/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.08.2024): 199/109

Призовые за карьеру: $2,469,160

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 0-1

2024 | Торонто (WTA 1000) | Хард | R32 | Наварро – 7:5, 7:5

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Маккартни Кесслер (США, №63) 6:2, 6:3

R2: Гэрриет Дарт (Великобритания, №78) 7:6(10), 6:1

Эмма Наварро

R1: Анна Блинкова (-, №81) 6:1, 6:1

R2: Аранча Рус (Нидерланды, №93) 6:1, 6:1

История на турнире

Марта Костюк – 4/5 | Костюк шестой раз играет на Открытом чемпионате США и второй раз дошла до третьего круга, что является ее лучшим результатом на турнире.

Эмма Наварро – 0/3 | Наварро в четвертый раз выступает на домашнем “мэйджоре” и впервые смогла преодолеть первый круг.

Выступления на харде (на 30/08/2024):

Марта Костюк – 114/63 (22/8 в этом году)

Эмма Наварро – 66/46 (28/10 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк – 29/16

Grand Slam – 7/3 | AO – 1/4, RG – R2, WM – R3

WTA 1000 – 8/6 | Доха – R2, Индиан-Уэллс – 1/2, Мадрид – R2, Рим – R2, Торонто – R3, Цинциннати – R3

WTA 500 – 11/5 | Брисбен – R2, Аделаида – 1/4, Сан-Диего – Финал, Штутгарт – Финал, Берлин – R1

WTA 250 – 0/1 | Ноттингем – R1

Olympics – 3/1

Эмма Наварро – 47/20

Grand Slam – 9/3 | AO – R3, RG – R4, WM – 1/4

WTA 1000 – 12/8 | Доха – R3, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид – R3, Рим – R2, Торонто – 1/2, Цинциннати – R1

WTA 500 – 9/6 | Сан-Диего – 1/2, Чарльстон – R2, Страсбург – R2, Берлин – R1, Бад-Хомбург – 1/2, Монтеррей – 1/2

WTA 250 – 8/1 | Окленд – 1/2, Хобарт – ТИТУЛ

WTA 125 – 6/1 | Лерида – 1/4 (снялась до матча), Париж – Финал

Olympics – 2/1

BJKC – 1/0

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, В, В

Эмма Наварро – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 25/14 | Костюк проведет второй матч на US Open против местной теннисистки: в первом круге она победила Маккартни Кесслер. Всего в этом году Марта выиграла семь из девяти матчей против американок.

Эмма Наварро – 4/3 | Наварро пятый раз в этом году сыграет против теннисистки из Украины. Эмма проиграла Даяне Ястремской на Australian Open и обыграла Лесю Цуренко и Элину Свитолину в Индиан-Уэллс, а также Марту Костюк в Торонто.

Марта Костюк проведет свой 186-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 99 побед (54%).

Эмма Наварро проведет 104-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету американки 62 победы (60%).

Марта Костюк проведет свой 44-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 25 побед (58%).

Эмма Наварро проведет свой 20-й матч в основной сетке турнира турнира Grand Slam. На ее счету 12 побед (63%).

Марта Костюк 47-й раз сыграет против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою 12-ю победу. В этом году украинка сыграла 14 таких поединков и 5 из них выиграла.

Эмма Наварро 20-й раз сыграет против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою 9-ю победу. В этом году она сыграла 16 таких поединков и 6 из них выиграла.

Победительница этого матча получит $325,000 призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая – $215,00 призовых и 130 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Эмму Наварро и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,64. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,37.

>>>

btu.org.ua