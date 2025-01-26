Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге. Форман выделил культового супертяжеловеса Майка Тайсона.

«Я назвал его Майком «ужас» Тайсоном, этот парень был настоящим ужасом на ринге и я не шучу. Если он промахнулся с левой, промахнулся с правой, он бы просто тогда тебя укусил. Я не хотел иметь ничего общего с этим парнем», – сказал Форман.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua