Ницца – Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Ницца – Марсель: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.01.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Фото – Clement Mahoudeay / AFP Photo

В матче 19-го тура чемпионата Франции между собой встретятся "Ницца" и "Марсель".

Борьба за место в четверке лучших команд страны в самом разгаре. Подопечные Франка Эса и Роберто Де Дзерби сейчас являются одними из нескольких кандидатов на попадание в топ-4 Лиги 1 по итогам этого сезона, что дает возможность в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Смогут ли марсельцы сократить отставание от "ПСЖ"?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 26-го января. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

2.87 3.50 2.47 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу “Ніцца” – “Марсель” Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com