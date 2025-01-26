Продолжение победной серии или новый чемпион “мэйджора”: Янник Синнер и Александр Зверев встретятся в финале Australian Open

Анонс решающего матча в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Зверев (Германия, 2)

Rod Laver Arena. Начало матча в 10:30 по Киеву

• Теннисисты проведут седьмую очную встречу: Зверев лидирует в этом противостоянии 4-2, но последний матч, который состоялся в прошлом году на “Мастерсе” в Цинциннати выиграл Синнер (7:6, 5:7, 7:6).

шестой играет на Открытом чемпионате Австралии и второй год подряд дошел до финала. В прошлом году итальянец стал чемпионом турнира, обыграв в пятисетовом финале Даниила Медведева. Победная серия Синнера на кортах в Мельбурне составляет 13 матчей.

• Общая победная серия Янника Синнера сейчас составляет 20 матчей, что является его лучшим результатом в карьере. Свое последнее поражение от потерпел в конце сентября прошлого года, от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира АТР 500 в Пекине.

• Янник Синнер может выиграть свой третий титул Grand Slam в карьере и стать первый итальянцем в истории с таким показателем, обойдя Николу Пьетранджелли, который дважды выиграл Ролан Гаррос (1959, 1960). Также итальянец может стать 15-м игроком в истории, выигравшим несколько титулов в Мельбурне и 11-м, кому удалось защитить свой прошлогодний успех. Последний раз защита титула в Мельбурне удалась Новаку Джоковичу (2019-2021).

• Янник Синнер может стать восьмым игроком в Открытой Эре, кому удалось выиграть все три своих первых финала на турнирах Grand Slam.

• В 23 года и 163 дня Янник Синнер может стать самым молодым теннисистом, выигравшим несколько титулов Australian Open, после американца Джима Курье в 1992-1993 годах.

• В общей сложности Янник Синнер будет бороться за свой 19-й титул в карьере. Он занимает пятое место по этому показателю среди действующих теннисистов.

Путь к финалу: [1] Янник Синнер (Италия, №1 АТР)

R128: Николас Ярри (Чили, №36 АТР) 7:6(2), 7:6(5), 6:1

R64: [WC] Тристан Скулкейт (Австралия, №173 АТР) 4:6, 6:4, 6:1, 6:3

R32: Маркос Гирон (США, №46 АТР) 6:3, 6:4, 6:2

R16: [13] Хольгер Руне (Дания, №13 АТР) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

QF: [8] Алекс де Минор (Австралия, №8 АТР) 6:2, 2:6, 6:3

SF: [21] Бен Шелтон (США, №20 АТР) 7:6(2), 6:2, 6:2

► Общее время на корте: 15 часов 4 минуты

10-й раз играет в основной сетке Australian Open и впервые вышел в финал. Раньше лучшим его результатом на этом турнире был полуфинал в 2020 и 2024 годах. Это будет его третий финал на турнирах Grand Slam: в 2020 году он проиграл на US Open Доминику Тиму, а прошлом году уступил Карлосу Алькарасу на Ролан Гаррос. Оба решающих поединка Зверев проиграл в пяти сетах.

• Александр Зверев может стать пятым немецким теннисистом, выигравшим одиночный титул Grand Slam и первым с 1996 года, когда Борис Беккер победил на Australian Open.

• Это 36-й турнир Grand Slam для Александра Зверева. В случае победы он, вместе со Стэном Вавринкой, станет вторым игроком с самым большим количеством попыток выиграть свой дебютный “мэйджор”, после Горана Иванишевича, который выиграл титул на Уимблдоне, сыграв свой 48-й “мэйджор”.

• Если Зверев выиграет титул, то станет игроком, с самым большим количеством попыток, которые понадобились для первой победы на Australian Open (10). Сейчас этот список возглавляют Петр Корда и Стэн Вавринка (по 9).

• Александр Зверев может стать третьим игроком, рожденным в 90-х годах, кому удалось выиграть титул Grand Slam, после Доминика Тима (US Open-2020) и Даниила Медведева (US Open-2021).

• Победа в финале в Мельбурне может принести Звереву 24-й титул на уровне АТР-тура. Он занимает второе место по этому показателю среди всех действующих игроков (лидирует Новак Джокович – 99 титулов).

• Александр Зверев ни разу не побеждал первую ракетку мира на турнире Grand Slam (четыре поражения). Всего на его счету четыре победы в 13 матчах против лидеров рейтинга АТР. Последний раз он выиграл такой матч в 2021 году, когда обыграл Новака Джоковича в полуфинале Итогового турнира.

Путь к финалу: [2] Александр Зверев (Германия, №2 АТР)

R128: [WC] Люка Пуй (Франция, №104 АТР) 6:4, 6:4, 6:4

R64: Педро Мартинес (Испания, №44 АТР) 6:1, 6:4, 6:1

R32: Джейкоб Фернли (Великобритания, №92 АТР) 6:3, 6:4, 6:4

R16: [14] Уго Умбер (Франция, №12 АТР) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2

QF: [12] Томми Пол (США, №11 АТР) 7:6(1), 7:6(0), 2:6, 6:1

SF: [7] Новак Джокович (Сербия, №7 АТР) 7:6(5), отказ

► Общее время на корте: 13 часов 22 минуты

• Финал Australian Open, в котором играют между собой первый и второй сеяные, состоится 12-й раз и впервые с 2019 года, когда Новак Джокович (1) победил Рафаэля Надаля (2). Всего в таких матчах восемь раз победу праздновал лидер посева и четыре раза чемпионом становился второй сеяный.

Рейтинг по итогам Australian Open: Оба теннисиста при любом исходе матча сохранят свои позиции: Янник Синнер останется первой ракеткой мира, а Александр Зверев – второй.

Призовые: Победитель этого матча заработает 3,5 млн. австралийских долларов, а финалист турнира получит – 1,9 млн. австралийских долларов. (Курс австралийского доллара к американскому – 1/0,63).

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом матча Янника Синнера и предлагает коэффициент на его победу – 1,33. Успех Александра Зверева оценивается коэффициентом – 3,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.



btu.org.ua