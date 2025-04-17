Организаторы Ролан Гаррос устроят торжественную церемонию в честь Рафаэля Надаля в день открытия турнира



25 мая, в день старта Открытого чемпионата Франции по теннису, легендарный испанец Рафаэль Надаль получит официальную дань уважения от турнира, с которым его имя прочно связано. Как сообщила директор “Ролан Гаррос” Амели Моресмо, церемония пройдет на центральном корте имени Филиппа Шатрие и станет особенным моментом в программе первого дня турнира.

«Рафа оставил неизгладимый след в истории “Ролан Гаррос” по многим причинам. Именно поэтому мы хотим провести церемонию в его честь, – сказала Моресмо. – Это будет нечто особенное, исключительное. И мы хотим, чтобы это стало настоящим сюрпризом для всех».

Надаль официально завершил карьеру в ноябре 2023 года, имея на своем счету 22 титула Grand Slam, включая рекордные 14 побед в Париже. Его последнее участие в “Ролан Гаррос” состоялось в 2024 году, когда он уступил Александру Звереву в первом раунде.

«Честно говоря, мы хотели сделать это еще в прошлом сезоне, – призналась Моресмо. – Но он отказался, потому что не был уверен, что это его последний “Ролан Гаррос”. Теперь, когда он завершил карьеру, он с радостью примет эту дань уважения».

К слову, на территории комплекса уже установлена бронзовая статуя Надаля, а теперь испанец станет также частью музейной экспозиции турнира, и даже озвучит официальный трейлер турнира 2025 года.

Президент Французской теннисной федерации Жиль Мореттон подчеркнул значимость этой инициативы:

«Рафаэль Надаль и “Ролан Гаррос” – неразделимы. У нас долгая и сильная история. Мы с Амели недавно лично встречались с ним, чтобы обсудить всё. После прошлого года у нас осталась внутренняя неудовлетворенность — мы хотели сделать больше».

Также организаторы анонсировали, что в этом году вновь будет создана фан-зона на площади Согласия (Place de la Concorde) в центре Парижа. Пространство на 5 000 человек с большими экранами и атмосферой Олимпиады прошлого лета будет открыто для всех желающих.

«Летом в Париже царила потрясающая атмосфера во время Олимпийских игр. Мы хотим продолжить этот успех и подарить праздник всем болельщикам», – отметила Моресмо.



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