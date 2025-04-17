Украинский легионер выиграл молодежное первенство Чехии

Алексей Евтехов – чемпион в составе «Динамо-Пардубице» U20

Нападающий сборной Украины и «Динамо-Пардубице» U20 Алексей Евтехов завоевал свой первый трофей на клубном уровне. Его команда воспользовалась вторым матчболом и стала триумфатором финальной серии плей-офф молодежного чемпионата Чехии. В домашней встрече №6 «Динамо-Пардубице» в овертайме дожало пражскую «Спарту» U20 (3:2) и закрыла серию в свою пользу: 4–2.

Всего в плей-офф на счету 19-летний уроженца Краматорска Евтехова – 10 (5+5) очков в 16 играх. В регулярной части сезона Алексей набрал – 29 (13+16) баллов в 41 игре молодежного первенства. Также украинец сделал ассист и сыграл четыре матча за взрослую команду «Динамо-Пардубице» B, которая выступает в Maxa лиге – второй по силе дивизион Чехии.

sport.ua