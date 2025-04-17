«Готовлюсь прощаться с боксом». Британский супертяж ждет последний бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Супертяж Дерек Чисора уже планирует, каким будет его последний бой в карьере. Боксер хотел бы провести поединок с Даниэлем Дюбуа за титул IBF, но этого, скорее всего не будет.

Дюбуа планирует бой с Александром Усиком за все титулы.

«Я уверен, что в своем последнем бою смогу продать Уэмбли или стадион Тоттенхэма. Я уже готовлюсь к прощанию с боксом. К тому, как все будет, какая музыка, какая атмосфера».

«Я уверен, что это будет большое шоу. Хочу все это сделать летом в прощальном поединке», – сказал Чисора.

41-летний боксер провел в карьере 49 боев.

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sport.ua