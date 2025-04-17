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Футбол

Без игроков Барселоны и Реала. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

Без игроков Барселоны и Реала. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов

    • УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов.

    Заметим, что в символическую сборную попали футболисты 6 клубов. Места не нашлось представителям "Барселоны" и "Реала".

    Команда недели:

  • Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ");
  • Защитники: Нуно Мендеш ("ПСЖ"), Кивиор ("Арсенал"), Конса ("Астон Вилла"), Павар ("Интер");
  • Полузащитники: МакГинн ("Астон Вилла"), Райс ("Арсенал"), Гросс ("Боруссия Д"), Олисе ("Бавария")
  • Атака: Гирасси ("Боруссия Д"), Лаутаро Мартинес ("Интер")
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    • Напомним, что в полуфинале встретятся "Арсенал" с "ПСЖ" и "Барселона" – "Интер".

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