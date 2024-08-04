Руис проиграл Миллеру. Судьи выдали удивительно плохое решение

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В ночь на 4 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, США, в андеркарде противостояния между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым состоялся бой между мексиканским бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом и американцем Джаррелом Миллером. Пара, которая чисто стилистически идеально складывалась сразу.

Большие парни, недостаточно высокие или длиннорукие, но которым это не мешает тяжелыми ударами попадать по соперникам. Главный вопрос здесь был в том – кто раньше упадет.

Руис слишком долго был вне ринга. Но самым важным было то, серьезно ли он подошел к тренировкам

Первой проблемой Энди Руиса, как боксера, является то, что он недостаточно часто выходит в ринг. Между предыдущим противостоянием и встречей с Джарреллом Миллером прошел один год и десять месяцев. Ну очень много.

Но это не единственная беда. Свой самый большой шанс в карьере Руис проспал из-за того, что почти не готовился. На реванш против Энтони Джошуа, уже находясь в статусе объединенного чемпиона, мексиканец вышел, почти не готовясь к противостоянию. И проиграл, чего и следовало ожидать.

Так же и с возвращением в ринг. Энди часто подолгу не возвращался в ринг, потому что не получал достойную мотивацию – больших сумм за проведенные бои. По-другому он не хотел выходить в ринг и драться.

Однако к поединку против Джаррелла Миллера необходимо было подготовиться максимально. Во-первых, потому, что американец возвращался после поражения от Даниэля Дюбуа. А значит, мотивация побеждать была еще выше, чем всегда. Во-вторых, потому, что выдержать под тяжелыми ударами 150-килограммового Миллера можно было бы только, будучи готовым на все сто.

Энди умеет останавливать наступления оппонента многоударными комбинациями. Умеет работать корпусом и быстро контратаковать из-за блока. Но все это он умеет, когда хорошо подготовлен. Видео с открытых тренировок выглядели хорошо. Ожидалось, что Руис сможет дать бой и показать класс против самого тяжелого оппонента в карьере.

И первые раунды так и смотрелись. Руис комбинировал, атаковал, пытался поймать на ошибке соперника. Однако и Миллер не просто так провел время.

Самое важное, что сделал Джаррелл – сбросил вес. Вместо традиционных 150-155 килограммов, на этот раз он весил чуть больше 130. Огромная разница.

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А вот Энди Руис удивил. Во втором поединке против Энтони Джошуа его вес был 128,6 килограммов. В этот раз – 124,5 килограммов. Это второй вес в карьере Руиса. Если он думал передавить тяжелого соперника, то – серьезно? Нет никакого смысла тягаться с Джарреллом Миллером в физике. Он просто значительно тяжелее любого, и ты ничего с этим не сделаешь.

С набором веса Энди потерял скорость и мобильность, но вместе с этим ничего не получил. Кроме замедления и все того же старания бороться с более тяжелым визави. Страшно представить, как бы раздавил Миллер Руиса, если бы был еще больше.

В какой-то момент Энди перешел в борьбу против американца, и это было откровенно плохим решением, потому что силы тратились на эти действия вместо ударов. Вместо комбинаций и кучи всего, чего ожидали от мексиканца.

Во второй половине встречи Руис ожил. Начал немного больше атаковать и стараться не бороться с соперником. Это дало эпизодический результат, но в целом, Джаррелл Миллер со стилем, при котором он просто идет вперед и атакует силовыми, выглядел лучше техничного соперника.

Миллер просто прижимал Энди Руиса к канатам или в клинче и пробивал силовыми боковыми и апперкотами. Иногда даже серийно. Этого было достаточно, чтобы забирать раунды. Но не для судей.

Итоговый вердикт – ничья разделенным решением судей. Один отдал Миллеру, двое других увидели ничью 114-114.

Заслужил ли Энди ничью, спрашивать не стоит. Попадал иногда, да. Возможно, даже был точнее соперника. Но общая картинка – не в его пользу. Как когда-то отдали победу Джозефу Паркеру, не побеждавшему на самом деле Руиса. Так и сегодня отдали ничью в пользу Энди.

Что теперь?

Энди Руис хочет реванша и говорит, что все из-за его руки. Показал после боя – там перелом в районе пальцев кулака. Возможно, он и прав, что именно это повлияло. А возможно, и нет. Только реванш теперь рассудит.

Правда, будет ли он, непонятно. Комментаторы DAZN, обсуждая поединок, спросили друг друга, есть ли желание смотреть этот бой во второй раз? Оба сошлись во мнении, что нет.

Да и сам Миллер не горит возмездием. Он, конечно, разочаровался. Это несправедливо, и в рекорд ничья идет сразу за поражением. Но больше Джаррелл хочет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри. А кто будет оппонентом – это уже другая история.

sport.ua