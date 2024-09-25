ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о реванше с украинским боксером Александром Усиком.

«Я сейчас выше этого боксерского бреда. Я делаю то, что захочу. Я могу позволить себе выпить пару бокалов пива в день, или 6, 7, 8 пинт. Мне все равно на бокс. Но Усик… реванш с ним имеет смысл. Надо его провести и одержать победу. Многие меня спрашивают, почему я до сих пор боксирую? Потому что я могу. Я не могу сказать, что не готовился к первому бою, я проиграл, но есть реванш. Вперед!», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua