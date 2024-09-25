Кубок Италии. Как минимум две команды из Серии Б в 1/8 финала

“Сассуоло” выбил “Лечче”

Corriere Della Sera

Кубок Италии. Второй раунд

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" – "Сассуоло" (II) 0:2

Голы: Мухаремович 13, Д'Андреа 79

В матчах Кубка Италии между аутсайдерами и даже середняками Серии А с одной стороны и лидерами Серии Б со второй даже нет причины называть представителей Высшего дивизиона фаворитами. По классу команды близки, и команды из низшего дивизиона выигрывают эти противостояния довольно часто. "Лечче", играя в Серии А, уже третий сезон подряд вылетает дома от соперника из Серии Б.

Сам "Сассуоло" за 11 лет в элитном дивизионе вылетал от СПАЛ, "Перуджи", "Модены" из Второго дивизиона, в предыдущем сезоне прошел две команды из такого лишь в овертайме и серии пенальти. А теперь, в свою очередь, находясь на третьем месте Серии Б, сотворил совсем не сенсацию, победив 16-ую команду Серии А.

Гости проиграли по владению мячом со счетом 35:65, но по ударам по воротам вообще и в створ были близки. Арендованный у "Ювентуса" Мухаремович завершил розыгрыш углового в дебюте матча, свой воспитанник Д'Андреа, вышедший на замену, забил ударом с линии штрафной близко к концовке – и победа состоялась.

"Сассуоло" стает второй командой из Серии Б в 1/8 финала ("Пиза" и "Чезена" оттуда же во Втором раунде играют друг против друга). На следующей стадии он поедет в гости к "Милану".

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Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Кремонезе" (II) 1:0

Гол: Лападула 60

"Кальяри" еще ниже в Серии А, чем "Лечче" – на 20-ом месте. "Кремонезе" в Серии Б на четвертом. Так что расстояние между командами во второй паре дня даже меньше, чем в первой. Сарды еще и четыре из своих пяти матчей лиги играли дома и сыграли там вничью с новичком своего дивизиона "Комо", получили 0:4 от "Наполи", 0:2 от "Эмполи". Но на этот раз справились.

В первом тайме они доминировали, остановили соперника лишь на одном ударе по воротам, Лападула попал в стойку. Второй как раз ломбардийцы начали очень активно. Но пропустили контратаку. Защитник Ауджелло прострелил слева, а Лападула замкнул.

"Кальяри" поедет в гости к "Ювентусу". А "Кремонезе", полуфиналист позапрошлого розыгрыша Коппа, вылетает.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" – "Эмполи" 1:2

Голы: Адамс 74 – Эконг 30, Хаас 90

При нынешней схеме розыгрыша очень редко во Втором раунде можно надеяться на встречу лидеров Серии А. Но вот теперь так получилось. "Торино" на первом месте, "Эмполи" – на пятом. Оба в этом сезоне еще не проигрывали. Хотели ли продолжить серию без поражений в Кубке? Или же хотели скорее избавиться от этого турнира и обратить все внимание на лигу?

Если судить по игре в первом тайме, скорее второе. Всего шесть ударов по воротам и один – в створ. Однако этот один как раз залетел. Хаас навесил слева, а Эконг пробил, похоже, плечом. Во втором же было уже живее. Причем живее в пользу "Торино". 12:4 по ударам. Вратарь Сегетти совершал сейвы, но все же пропустил от Адамса.

И все же на 90-ой минуте "Эмполи" победил. Хаас забил, разобравшись при розыгрыше углового, а уже после этого Сегетти совершил еще один важный сейв.

В предыдущем сезоне обе команды вылетали из Кубка дома от соперников из Серии Б. На этот раз "Торино" хотя бы вылетел от достойного оппонента. А "Эмполи" в 1/8 финалa встретится с "Фиорентиной". Тосканское дерби состоится во Флоренции.

В заявку "Эмполи" в отчетном матче попал украинец Богдан Попов. Как и в предыдущем раунде Кубка, и в первом туре лиги. Во всех этих случаях, в том числе и сегодня, он не выходил на поле.

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