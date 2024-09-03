Williams проведёт демо-заезды в Сан-Паулу

Команда Williams рассказала о предстоящем участии в демонстрационных заездах, которые пройдут 29 сентября в бразильском Сан-Паулу в рамках гоночного фестиваля.

За руль машины сядет Алекс Элбон. Интересно, что FW45 будет выкрашена в цвета нефтяной компании Gulf. В точно такой же раскраске машины Williams выступили на прошлогодних Гран При Сингапура, Японии и Катара.

Причина выбора такой раскраски для предстоящих демо-заедов проста – Gulf не только спонсор Williams, но и гоночного фестиваля в Сан-Паулу.

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