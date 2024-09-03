Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный промоутер Top Rank Боб Арум назвал победителя гипотетического боя между чемпионами мира в легком весе украинцем Василием Ломаченко и американцем Джервонтой Дэвисом.

«Дэвис – отличный боксер. Он очень уверен в себе. Я бы хотел увидеть его бой с Ломаченко. Я думаю, что Ломаченко смог бы его победить, как и Шакур Стивенсон и Теофимо Лопес», – сказал Арум.

Напомним, что ранее менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua