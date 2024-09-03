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Футбол

Ключевой игрок сборной Албании не сыграет против Украины

Футболист получил травму

Ключевой игрок сборной Албании не сыграет против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Берат Джимсити, опытный центральный защитник "Аталанты" и капитан сборной Албании, пропустит ближайшие матчи Лиги наций.

    Футболист получил мышечную травму во время сборов национальной команды.

    Из-за повреждения Джимсити тренерский штаб Албании решил вызвать 22-летнего защитника португальской "Бенфики" Адриана Байрами.

    Напомним, сборная Албании играет в группе В1 Лиги наций вместе с Украиной, Грузией и Чехией.

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    www.ua-football.com

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