Ключевой игрок сборной Албании не сыграет против Украины

Футболист получил травму

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Берат Джимсити, опытный центральный защитник "Аталанты" и капитан сборной Албании, пропустит ближайшие матчи Лиги наций.

Футболист получил мышечную травму во время сборов национальной команды.

Из-за повреждения Джимсити тренерский штаб Албании решил вызвать 22-летнего защитника португальской "Бенфики" Адриана Байрами.

Напомним, сборная Албании играет в группе В1 Лиги наций вместе с Украиной, Грузией и Чехией.

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