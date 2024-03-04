Малкин поднялся на 38-е место в таблице лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся в таблице лучших бомбардиров в истории НХЛ.

4 марта его команда в гостях проиграла со счетом 1:6 «Эдмонтону». Автором единственного гола «пингвинов» стал Малкин.

Это очко стало для россиянина 1275-м (488+787) в карьере в НХЛ, что позволило ему опередить Эла Макинниса (1274 очка) и выйти на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Ближайшей целью Малкина является Алекс Дельвеккио (1281 очко).

«Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока» с 62 очками в 59 играх.

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