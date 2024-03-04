35-летний Диллиан Уайт оправдан в допинговом деле

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Известный британский боксер хевивейта Диллиан Уайт (29-3, 19 KO) получил разрешение на возобновление своей боксерской карьеры. Сообщается, что проваленный в прошлом году тест на допинг, из-за которого пришлось отменить ответный бой Уайта с Энтони Джошуа, оказался положительным из-за «загрязнения».

Причиной положительного теста Уайта стала «загрязненная добавка». Теперь 35-летний Уайт, который настаивал на своей невиновности на протяжении всего этого времени, стремится вернуться на ринг и возобновить карьеру.

Официальное заявление ведущего судебного эксперта в расследовании проваленного теста Уайта звучит так:

«Мое экспертное мнение заключается в том, что мистер Уайт стал жертвой загрязненной добавки, в составе которой не было указано [загрязняющее вещество], и он не употреблял его намеренно».

Последний раз Уайт выходил на ринг, когда победил Джермейна Франклина решением большинства судей в ноябре 2022 года.

sport.ua