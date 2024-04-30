Беринчик рассказал, в чем превосходит Наваррете, неудобного соперника

Instagram. Денис Беринчик

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал, в чем превосходит мексиканца Эмануэля Наваррете, своего будущего соперника в бою за вакантный пояс WBO в легком весе (18 мая в Сан-Диего):

«Во-первых, это солидная любительская школа, которой у него нет. Во-вторых, это защита. В-третьих, это разнообразие ударов.

Наваррете – он очень неудобный. Он не очень хорошо «дышит» в 12-раундовых боях. У него слабенькая защита. Он хоть и поднимается на ноги, но всё же часто падает. Это если говорить о его слабостях.

Если говорить о сильных сторонах, то нужно отметить, что это настоящий боец с пылающим сердцем. Он из тех, кто будет драться до конца.

Как говорил Майк Тайсон, планировать и думать можно все что угодно. Но оно все работает до первого пропущенного удара. Мы же будем делать всё от нас зависящее: сражаться, защищаться, выбрасывать комбинации. План на бой – боксировать так, как я умею боксировать».

sport.ua