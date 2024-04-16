Деонтей УАЙЛДЕР: «Я потерял любовь к боксу. Этот бой – мой последний шанс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский супертяж Деонтей Уайлдер, который 1 июня проведет бой против Чжана Чжилея, признал, что в последнее время потерял интерес к боксу, но дает себе еще один шанс.

«Я уважаю Чжилея, он хороший боксер, но сейчас мое время. Я через многое прошел, я снова собрался внутри. Это бой – мой последний шанс. Он все и покажет».

«Я потерял любовь, голод и страсть к боксу. Посмотрим, что во мне осталось, на что я способен. Мне терять уже нечего», — сказал Уайлдер.

Деонтей в прошлом поединке проиграл Джозефу Паркеру, потерпев третье поражение в профессиональной карьере.

sport.ua