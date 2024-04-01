Фундора дал оценку своей победе над Цзю

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Фундора

Американский боксер Себастьян Фундора (21-1-1, 13 КО) прокомментировал победу над Тимом Цзю (24-1, 17 КО) из Австралии, которая принесла ему титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

«Я долго молился об этом моменте. Счастлив, что Тим дал мне возможность осуществить свою мечту.

Это бокс, ты получаешь травмы. Я просто должен был использовать свой интеллект, и, надеюсь, вы заметили, что я это делал.

Цзю не просто так боксер мирового класса. Для меня большая честь войти в историю вместе с ним», — заявил Фундора.

sport.ua