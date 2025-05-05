Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа пригрозил закончить карьеру украинца Александра Усика.

«Усик стал медленнее из-за своего возраста, у него недавно было два больших боя с Тайсоном Фьюри. Я стану тем, кто победит Усика своими ударами. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно. Все, это конец карьеры для Усика. Я убежден, что так будет», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua