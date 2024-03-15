Александр УСИК: «Я обязательно буду драться 18 мая»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что готов драться, даже если Тайсон Фьюри откажется от пояса WBC:

«Я обязательно буду драться 18 мая, и мои тренировки не будут напрасными. Но я очень рад, что Тайсон быстро восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам. Я должен драться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Не важно, кто будет моим соперником. Так случилось, что Тайсон Фьюри стоит на моем пути к абсолютному чемпионству. Но если Тайсон не захочет драться и решит отказаться от своего пояса, я с радостью буду драться за него с тем, кого WBC выберет в качестве претендента».

Ближайший бой Александра Усика должен состояться 18 мая 2024 года, когда в ринге он встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

sport.ua