Карлос Сайнс и Пьер Гасли получили предупреждение

Стюарды рассмотрели действия Карлоса Сайнса и Пьера Гасли во время гонки в Майами, когда оба гонщика не снизили скорость в зоне действия жёлтых флагов.

Выслушав гонщиков, представителей команд, изучив видеозаписи и телеметрию, стюарды пришли к выводу, что Сайнс и Гасли действительно не сбросили скорость под жёлтыми флагами, но они не видели ни флаги (которые были показаны только на одном маршальском посту и сливались с жёлтым фоном на трассе), ни остановившуюся машину на трассе. При этом оба гонщика сразу сбросили скорость после того, как команды сообщили им о появлении жёлтых флагов.

Учитывая все обстоятельства, стюарды ограничились предупреждением для Карлоса Сайнса и Пьера Гасли. Оба гонщика сохранили свои позиции в финишном протоколе.

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