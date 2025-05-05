Мадрид. Серундоло остановил победную серию Меншика, Дрэйпер дебютирует в топ-5, после выхода в полуфинал

На турнире ATP 1000 в Испании известны все участники полуфинальной стадии



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – Якуб Меншик (Чехия, 22) 3:6, 7:6(5), 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Арнальди (Италия) 6:0, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Габриэль Диалло (Канада, LL) 6:4, 6:3

• Франсиско Серундоло второй раз за два очных поединка обыграл Якуба Меншика. Аргентинец прервал победную серию чеха на “Мастерсах”, которая составляла 10 матчей и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР 1000 (первый был в Майами-2022). За место в финале Серундоло сыграет против Каспера Рууда, которого обыграл в этом году в Майами (общий счет их очного противостояния 5-3 в пользу аргентинца).

• Джек Дрэйпер второй раз в сезоне (и в карьере) дошел до полуфинала на “Мастерсе”. Британец, ставший чемпионом в Индиан-Уэллс, благодаря полуфиналу в Мадриде гарантировал себе место в топ-5 мирового рейтинга в понедельник.

• Лоренцо Музетти вышел вперед в противостоянии с Габриэлем Диалло, обыграв его во второй раз (впервые сыграли друг с другом на грунте). Итальянец на втором “Мастерсе” подряд дошел до полуфинала и за свой второй финал на этом уровне сыграет против британца Джека Дрэйпера, которому проиграл все три очных поединка (все на харде).

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