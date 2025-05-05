Лига 1. Лилль – Марсель 1:1. Такая нежелательная ничья для обеих команд

Несмотря на значительное преимущество "Марселя" в первом тайме, этот отрезок поединка выдался скучноватым, посколько команды нанесли всего лишь три удара по воротам, из которых два были в створ ворот, причем оба — от "провансальцев". Да, подопечные Роберто Де Дзерби понимали, что им нужна победа и три очка, однако они играли осторожно, несмотря на преимущество во владении. "Лилль" понимал, что риск с их стороны будет неоправданным, поэтому хозяева не очень и пытались идти вперед. "Мастифы" очень компактно оборонялись и старались пресекать активные действия соперников.

Стоит отметить несколько интересных моментов в игре "Марселя", в которой преобладали атаки через правый фланг. На нем традиционно располагался Мейсон Гринвуд, но в этот вечер он играл гораздо шире, пытаясь таким образом растягивать оборону соперника. Его действия побуждали игроков вбегать за спины защитникам в полуфланг и открываться возле штрафной площадки. К слову, один из таких эпизодов на 34-й минуте привел к острому моменту, когда по воротам из угла штрафной зоны пробивал Микаэль Мурильо, примчавшийся на помощь партнерам по команде в атаке.

В этом матче было довольно много единоборств, поэтому было достаточно фолов, но главный арбитр поединка Эрик Ваттелье пытался успокаивать игроков, минимизируя количество предупреждений. Поскольку первый тайм был без голов, то за этим было интересно следить, с надеждой в то, что интенсивность спровоцирует повышение градуса борьбы на футбольном поле.

Второй тайм начался с двух замен в составах обеих команд. Свежие игроки были призваны изменить ход событий в этом поединке. Игра "Марселя" стала еще более активной, поэтому "бело-голубые" начали прессинговать своего соперника еще выше, встречая их на чужой половине поля. На 52-й минуте гости благодаря такому давлению создали первый действительно острый момент во второй сорокапятиминутке, когда Адриен Рабьо обокрал соперника, а затем с близкого расстояния нанес удар по воротам. Конечно, выглядело это все эффектно, однако не очень эффективно. Через минуту после этого опасный момент возник у "Лилля", когда Джонатан Дэвид выбежал на свидание с Херонимо Рулли и отправил мяч в сетку ворот оппонентов, этот эпизод изменил судьбу игры, хотя тот гол не был засчитан из-за офсайда. Команды начали играть в интересный футбол.

На 57-й минуте "Марселю" удалось выйти вперед благодаря великолепному контрвыпаду, но на этот раз через левый фланг, когда стремительная атака из трех передач, начавшаяся с паса в разрез от Улиссеса Гарсии на Рабьо, закончилась точным ударом от Амина Гуири, замкнувшего прострел на дальней штанге от француза. Безудержная радость Роберто де Дзерби в технической зоне великолепно подчеркивала то, насколько важной стала бы эта победа и три набранных очка на "Пьер Моруа".

Впрочем, этого не случилось, потому что на 74-й минуте "Лилль" сравнял счет, а очередь радости перешла уже к местной публике. Автором курьезного гола стал Матиас Фернандес-Пардо, а его соавтором — Рулли. Вратарь "Марселя" в простой ситуации затянул с передачей, которая в итоге оказалась неточной. Эта ошибка и привела к ненужной потере очков "провансальцев", хотя этот результат также не пошел на пользу хозяевам. Обе команды пытались что-то изменить в последние десять минут этого матча, но он завершился результативной ничьей — 1:1.

"Лилль" и "Марсель" сыграли вничью, которая, на самом деле, не пойдет на пользу ни одному из этих двух клубов в борьбе за место в четверке лучших команд чемпионата Франции. Набрав 59 очков, подопечные Роберто Де Дзерби возвращаются на вторую строчку, но "Монако", идущий на третьем месте с 58 баллами, наступает "провансальцам" на пятки. Команда Бруно Женезио выходит на пятую позицию с 57 очками, и такое же количество имеет четвертая "Ницца" и шестой "Страсбур".

Лига 1. 32-й тур

Стадион: "Стад Пьер Моруа" (Лилль)

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

"Лилль" — "Марсель" 1:1

Голы: Фернадес-Пардо (74) — Гуири (57)

"Лилль": Шевалье — Исмаили (Гудмундссон, 66), Александру, Манди, Менье — Фернадес-Пардо, Бенталеб (Мукау, 66), Андре, Гаральдссон (Баккер, 72) — Акпом (Сахрауи, 46), Дэвид

"Марсель": Рулли — Гарсия (Мерлен, 85), Кондогбия, Балерди, Мурильо — Хёйбьерг, Беннасер (Ронжье, 46) — Луис Энрике (Роу, 90), Рабйо, Гринвуд — Гуири

Предупреждения: Исмаили (65), Александру (79) — Беннасер (29), Гарсия (73)

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