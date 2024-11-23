“Это большая честь”. Флик тронут похвалой Месси

Наставник Барселоны ответил на комментарий Лионеля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слова бывшего лидера команды Лионеля Месси о нынешнем составе клуба.
"Это большая честь слышать, как Лионель Месси говорит, что ему нравится эта "Барселона". Мы рады, что он следит за командой, и для нас очень важно, что он признает вклад молодых игроков в развитие команды", – сказал специалист.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится завтра, 23 ноября. Подопечные Флика сыграют против "Сельты".
Читайте такжеСельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024
www.ua-football.com