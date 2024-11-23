«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии IBF Джей Опетая поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я очень жду этого поединка, это будет грандиозно. Оба хорошо изучили друг друга за первый бой. Однако, на мой взгляд, у Тайсона есть все для победы. Но Усик – просто зверь, он неудержимый, очень классный боксер», – сказал Опетая.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua