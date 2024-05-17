Промоутер Джошуа: «Энтони готов драться с Усиком или Фьюри за абсолюта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн надеется, что супертяж Энтони Джошуа рано или поздно получит шанс выйти на бой против Тайсона Фьюри или Александра Усика в битве за звание абсолютного чемпионата.

При этом Джошуа ранее дважды уже проиграл Усику.

«Джошуа изменился, это не тот боксер, что был раньше. И мы готовы доказать это в бою против победителя поединка Усик – Фьюри. Я верю, что Джошуа может стать абсолютным чемпионом. Называйте меня как хотите, но Энтони снова в очень хорошей форме. И он готов попробовать свои шансы против любого из этих двух парней».

«Но пока что пришло их время, пусть Усик и Фьюри решают, кто сейчас является лучшим супертяжем», — сказал Хирн.

Ожидается, что Джошуа свой следующий бой проведет осенью, соперником может стать Филип Хргович.

Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа

sport.ua