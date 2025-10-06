Усик присоединился к восстановлению музея Шухевича во Львове

Википедия. Музей после удара москалей

К восстановлению музея Романа Шухевича во Львове, разрушенного в результате обстрела в январе 2024 года, присоединился абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

Боксер передал свои перчатки для благотворительного аукциона и пожертвовал в 100 тысяч гривен.

«Друзья, присоединяйтесь к сбору для восстановления музея Романа Шухевича. Отдаем дань прошлому, чтобы наше будущее было светлым. Слава Богу и слава Украине», – сказал Усик.

Так выглядел музей раньше

Отмечается, что перчатки чемпиона разыграют в ноябре. О деталях сообщат позже.

Напомним, музей Романа Шухевича был уничтожен во время российских обстрелов 1 января 2024 года. Пока удалось сдвинуть процесс восстановления здания благодаря меценатам. 80% работ согласился профинансировать благотворитель, остальные будут оплачиваться со сбора, который публично проводит ОО «Новый Музей» при поддержке Львовского городского совета.

Склоним головы. Фанат Волыни стал гранатометчиком и погиб под Бахмутом

sport.ua