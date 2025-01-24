Александр УСИК: «Об этом я мечтал в детстве»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, о чем он мечтал в детстве.

«В детстве я мечтал быть конюхом. Думал, что буду главным над всеми лошадьми на ферме, а в перспективе хотел стать председателем колхоза. Я всем в селе рассказывал, что у меня когда-то будет вертолет и я буду много путешествовать. С меня все смеялись, говорили: «Дурак мыслью богатеет». Я не обращал на это внимания, продолжал мечтать и теперь у меня все есть. Знал, что у меня все получится», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua