Роберт Шварцман ждёт Оскара Пиастри в IndyCar

В 2021 году Роберт Шварцман и Оскар Пиастри были напарниками по команде Prema в Формуле 2. В том сезоне Оскар стал чемпионом, а Роберт занял второе место, проиграв 60,5 очков. Пиастри продолжил карьеру в Формуле 1, а Шварцман в 2025-м дебютирует в IndyCar.

В подкасте The Red Flags Роберт рассказал, что ждёт Оскара в серии IndyCar, чтобы взять у него реванш за поражение в Формуле 2.

Роберт Шварцман: «Оскар один из лучших, если не самый лучший напарник, который у меня только был. Он очень талантливый, очень быстрый и стабильный гонщик.

Однажды у нас с ним состоялся разговор, и я сказал ему, что хочу взять реванш за тот сезон, когда мы были напарниками. Мне понравилась борьба с ним до последнего, но удача не всегда была на моей стороне, особенно в начале сезона. Мне бы хотелось, чтобы у нас были равные шансы.

Оскар сказал, что ему тоже понравилось, и он хотел бы это повторить, но он сейчас выступает в Формуле 1. Не знаю, возможно, однажды Оскар скажет мне: «Знаешь что? Я перехожу в IndyCar». Было бы здорово, так что я буду ждать его».

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