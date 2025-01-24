Паула Бадоса – о поражении в полуфинале Australian Open: “Если уж проигрывать кому-то, то, конечно, я хочу, чтобы это была первая ракетка мира”

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свое поражение от Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии



О своих впечатлениях от матча и уровне соперницы

“Не думаю, что я могу сказать много. Сегодня на корте я не могла сделать больше, чем сделала. Также уровень Арины сегодня был на уровне первой ракетки мира. Это тогда, когда ты играешь агрессивно, когда бьешь по линиям, меняешь направления. Когда к тебе летит мощный мяч, но ты легко меняешь его направление. Ты быстрая. Ты подаешь хорошо. Ты делаешь все на самом высоком уровне. Вот так играет первая ракетка. Она сегодня именно так и играла.

Я играла хорошо. Я имею в виду, что первый сет был очень напряжённым, это был хороший уровень. Но во втором сете она начала играть очень агрессивно. Все работало. Все, что она делала, к чему прикасалась сегодня, превращалось в золото. Мне нечего сказать. Конечно, отдаю ей должное, поздравляю ее. Она показала лучший матч не только на этой неделе, но и за последние месяцы, бесспорно. Если она играет так, я думаю, можно уже отдавать ей трофей.”

О своем разговоре с Соболенко после матча в раздевалке

“Что мы сказали друг другу? Что это было несправедливо по отношению ко мне, что она показала такой уровень сегодня (улыбается). Я ожидала, конечно, хороший уровень, но, возможно, не настолько. На самом деле она подошла сказать мне, что перед тем, как выиграть титул, она играла три полуфинала. Что она очень гордится моим прогрессом за последнее время, особенно с учётом того, через что я прошла. Так что, да, мы просто шутили. Я очень рада… То есть, смотрите, если уж проигрывать кому-то, то, конечно, я хочу проиграть первой ракетке мира и Арине, которой я желаю всего наилучшего.”

Об обещании Соболенко на корте оплатить Бадосе шопинг

“Что это будет за покупка? Что-то очень дорогое тогда. Это будет что-то очень дорогое, потому что теперь, я думаю, она удвоила призовые. Так что, я думаю, у нее не будет проблем с этим. Я подумаю об этом (улыбается).”

О своих результатах с прошлой весны, когда она задумывалась о завершении карьеры

“Все это очень, очень позитивно. Я имею в виду, что я, возможно, не ожидала такого быстрого прогресса. Я не проверяла, но, глядя на результаты других, теперь я знаю, что я в топ-10, но думаю, за последние месяцы, возможно, я в топ-5 игроков, которые выиграли больше всего матчей. Для меня это безумие какое-то, и это безумный прогресс, безумный ментальный прогресс в том, чтобы верить в себя, и возвращение из того состояния, в котором я была. Я уже была в топ-10, но сделать это во второй раз – думаю, это под силу не многим. Я очень горжусь собой, потому что это непросто, когда ты на 100-м месте в мире и должен играть с такими соперницами, но уже в первом раунде. Вернуться из такого состояния – это действительно путь, которым я очень, очень горжусь.”

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