Хейкки Ковалайнен вернулся в гонки и борется за подиумы

Весной Хейкки Ковалайнен перенёс сложнейшую операцию на открытом сердце, и хотя она прошла успешно, его дальнейшая карьера была под вопросом и зависела от того, как пройдёт восстановительный период, длившийся не один месяц.

В начале лета бывший гонщик Формулы 1, в последние годы выступавший в японском чемпионате по ралли, причём неплохо, сообщил, что постепенно возвращается в форму и приступает к тренировкам, но пока в щадящем режиме.

И вот теперь Хейкки уже поправился настолько, что в сентябре уже вернулся за руль раллийной машины и готовится к новым стартам.

В этом месяце в Японии он уже проехал Rally Hokkaido вместе со своей прежней командой AICELLO и даже боролся за подиум, но из-за поломки трансмиссии, произошедшей на одном из этапов, откатился назад, потерял время и уже не мог претендовать на высокий результат. Но самое главное, его экипаж добрался до финиша.

«Если бы не технические проблемы, то в целом ралли прошло нормально, на паре скоростных участков мы были самыми быстрыми, – поделился Ковалайнен в социальных сетях. – Вообще это было наше лучшее выступление на гравийных трассах, поэтому я очень доволен! С моим физическим состоянием тоже полный порядок, так что причин для тревоги нет.

В октябре в Италии нас ждут новые интересные соревнования: “Ралли Легенд”. Они уже скоро, и в них я стартую на Citroen C3 WRC команды Secto Automotive LABS вместе с штурманом Янне Фермом.

Я уже предвкушаю, что это будет отличное ралли на асфальтовых трассах. Но сначала целую неделю буду в Польше играть в гольф вместе с Томми Мякиненом, четырёхкратным чемпионом мира по ралли!»

Источник