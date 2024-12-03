Ф3: В MP Motorsport закрылась последняя вакансия

Команда MP Motorsport, выступающая в Формуле 3, назвала третьего гонщика на сезон 2025 года, закрыв, тем самым, последнюю вакансию. В следующем году за голландский коллектив вместе с Тимом Трамницем и Бруно дель Пино будет выступать Алессандро Джусти.

В этом году французский участник Гоночной академии Williams выступал в европейской Формуле Regional, где одержал две победы, пять раз поднялся на подиум и занял четвёртое место в личном зачёте. За рулём Формулы 3 Джусти дебютировал на тестах в Хересе и Барселоне, прошедших в октябре после завершения сезона.

Алессандро Джусти: «Я рад перейти в Формулу 3 и присоединиться к MP Motorsport. Наши тесты в Хересе и Барселоне получились многообещающими, что хороший знак перед моим дебютным сезоном.

Моя цель на межсезонье заключается в том, чтобы как можно лучше узнать команду и новую машину Формулы 3. Не могу дождаться дебюта в Формуле 3 в марте!»

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