40 минут до старта: Комментарий Оскара Пиастри

Оскар Пиастри стартует в Катаре четвёртым и ждёт непростую гонку…

Оскар Пиастри: «На этой трассе мне сопутствует удача, хотя моя победа во вчерашнем спринте – прежде всего результат командной работы. Поэтому я не стану приписывать себе эту заслугу. Но трасса в Катаре мне действительно нравится, гонки здесь проходят весело, и здесь ты по-настоящему чувствуешь, на какие скорости способна машина Формулы 1.

Постараемся как можно лучше провести сегодняшний Гран При и воспользоваться любой ситуацией, которая может произойти на трассе перед нашими машинами. Впрочем, я пока не знаю, чего ожидать, поскольку все, кто стартует из первых рядов, примерно равны по скорости. Не думаю, что у кого-то есть существенное преимущество, но предвижу, что гонка будет непростой».

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