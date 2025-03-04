Пресса критикует седьмой сезон Drive to Survive

На этой неделе, 7 марта, на стриминговом сервисе Netflix выйдет седьмой сезон документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive. Журналисты некоторых изданий получил ранний доступ к сериалу, посмотрели его, и теперь делятся мнением о новинке.

Сериал вызвал неоднозначную реакцию. Авторов Drive to Survive хвалят за раскрытие новых интересных деталей прошедшего сезона и меньшими по сравнению с прошлыми сезонами преувеличениями ради красивого сценария. Критики тоже хватает, причём её едва ли не больше, чем положительных отзывов.

«Drive to Survive остаётся увлекательным способом заново пережить прошедший сезон Формулы 1, – говорится в одной из рецензий. – Основные моменты освещены, причём в каждую историю включены новые детали, ранее остававшиеся неизвестными. В частности, Кристиан Хорнер, Зак Браун и Флавио Бриаторе делают заявления, которые никогда раньше не звучали публично.

У Netflix особенно хорошо получилось показать противостояние McLaren и Red Bull Racing. Вражда между Брауном и Хорнером, так же как и соперничество между Норрисом и Ферстаппеном, хорошо продуманы и, в отличие от прошлых лет, не сильно преувеличены.

Однако большое внимание к главному противостоянию означает, что в седьмом сезоне не так много времени уделено командам поменьше. Haas и Alpine где-то на вторых ролях, а про Williams и Sauber вспоминают только в контексте истории контракта Карлоса Сайнса. RB упоминается в связи с уходом Даниэля Риккардо, а Aston Martin вообще не появляется на экране на протяжении всего сезона.

При этом авторы упустили некоторые уникальные моменты сезона. Например, про дебют Оливера Бермана за Ferrari в Саудовской Аравии ничего не говорится. О нём вспоминают только тогда, когда он меняет Кевина Магнуссена в Бразилии.

Переход Эдриана Ньюи из Red Bull Racing в Aston Martin полностью проигнорирован. А что Франко Колапинто? Если южноамериканские болельщики собираются смотреть Drive to Survive ради своего героя, то они будут разочарованы. На самом деле Колапинто нигде не упоминается. Уход Серхио Переса так же не включен в рассказ о сезоне.

Есть эпизоды, которые не добавляют сериалу интереса. Сага вокруг контракта Карлоса Сайнса слишком затянута. Пятая серия посвящена победе Шарля Леклера в Монако, а гонка, которая в реальности была скучной процессией, названа захватывающей.

Тем, кому понравились предыдущие сезоны Drive to Survive, можно посоветовать дать шанс новым сериям. Однако те, кого смущают описанные выше минусы, кому не нравятся странно смонтированные кадры с трасс, и кто не хочет в огромном количестве видеть на экране Джери Хорнер, могут смело пропустить этот сезон».

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