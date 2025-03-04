Он дрался с Дюбуа и Усиком. Отменен топовый бой в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Украина. Диллиан Уайт и Джо Джойс

5 апреля на арене «Co-Op Live Arena» в Манчестере (Англия) должно было состояться интересное противостояние в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

На ринге должны были встретиться бывший временный чемпион мира по версии WBO Джо Джойс (16-3, 15 КО) и его соотечественник Диллиан Уайт (31-3, 21 КО).

Однако, по информации TalkSPORT, поединок был отменен. Причиной этого стала травма Уайта, который снялся с поединка.

Джойс известен тем, что в 2020 году нокаутировал нынешнего чемпиона мира Даниэля Дюбуа (КО 10). В 2013 году Александр Усик победил Джойса во время турнира World Series Boxing.

sport.ua