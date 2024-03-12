«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа

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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн расхваливает мощный удар супертяжа, который отправил в нокаут Франсиса Нганну, называя его лучшим в истории бокса.

«Лучший супертяж мира показал свой уровень и свирепость в ринге. Кто-то говорит, что это будет нокаутом года. А я говорю, что это лучший нокаут со времен рождения бокса. Я думал, что Джошуа остановит Нганну, но не таким образом и не так рано».

«Это невероятный камбэк Энтони. Кто-то еще хочет посоветовать ему завершить карьеру? И тут я говорю больше про психологический камбэк после всей критики, которую он получил», — сказал Хирн.

Пока нет понимания, кто будет следующим соперником Джошуа, но в Саудовской Аравии настроены на его бой с победителем противостояния Александра Усика и Тайсона Фьюри.

sport.ua