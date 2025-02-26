АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что новозеландский боксер Джозеф Паркер вызвал на бой украинца Александра Усика.

«Он не подерется с ним. Сейчас люди больше ждут реванша Дюбуа с Усиком. Но для Паркера мы тоже приготовим большой бой», – сказал Турки Аль-Шейх.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua