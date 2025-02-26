Состав участников Гонки чемпионов сформирован полностью

Организаторы Гонки чемпионов, которая пройдёт 7-8 марта на стадионе Accor в Сиднее, объявили, что состав её участников полностью сформирован.

Недавним дополнением к нему стала команда Team Australia Supercars, в которую вошли Джейми Уинкап, обладатель семи титулов в популярной на «зелёном континенте» кузовной серии Supercars, и её действующий чемпион Уилл Браун.

А накануне были объявлены имена последних двух гонщиков, кто померяется силами с остальными 18-ю представителями разных категорий автоспорта, о ком стало известно ранее. Ими стали шотландский раллист Макс Макрэй и француз Виктор Мартен, выступающий в Формуле 2.

20-летний племянник легендарного Колина Макрэя, чемпиона мира по ралли 1995 года, станет напарником Дэвида Култхарда в команде Великобритании, которая будет бороться за Кубок наций, а Мартен выступит за команду Франции вместе с Себастьеном Лёбом, девятикратным чемпионом мира по ралли.

Колин Макрэй в своё время не раз выступал в Гонке чемпионов и в 1998 году её выиграл – кстати, его напарником трижды был именно Култхард, когда их дуэт соревновался в Кубке наций.

Макс Макрэй: «Сбывается моя мечта – я приму участие в Гонке чемпионов вместе с этими легендарными гонщиками. И я очень рад, что буду представлять Великобританию вместе с Дэвидом Култхардом.

Разумеется, у моей семьи давняя история выступлений и успехов в этих соревнованиях. Теперь и мне выдалась эта редкая возможность, и я с нетерпением жду старта. Надеюсь, мы сможем устроить неплохое шоу».

Виктор Мартен: «Я всю свою жизнь смотрю Гонку чемпионов по ТВ, и принять в ней участие было одной из целей, которые я перед собой ставил. Поэтому сделаю всё возможное, чтобы получить максимум удовольствия, ведь об этом я мечтал с детства.

У этих соревнования невероятно богатая история, и теперь сбудется ещё одна моя мечта: я буду представлять Францию вместе с Себастьеном Лёбом, который, как и я, в юности занимался спортивной гимнастикой прежде чем перейти в автоспорт.

Гонка чемпионов станет отличным началом сезона, предшествующим первому этапу Формулы 2 в Меьбурне. Кроме того, также неплохо, что я проведу целую неделю в Сиднее, адаптируюсь к смене часовых поясов, к австралийской жаре и потренируюсь».

На этой неделе на стадионе Accor начнётся строительство трассы для параллельной гонки с длиной круга 1 км – её сооружение обойдётся организаторам Гонки чемпионов в 2 млн. австралийских долларов.

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