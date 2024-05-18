Экс-тренер сборной Украины: «Фьюри не сможет выдержать темп Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

– Какие шансы у Александра Усика победить Тайсона Фьюри?

– Я считаю, что все 100%. По уровню IQ на сегодняшний день в мировом боксе нет равных Усику и Ломаченко.

– Какой Ваш прогноз на этот бой?

– По Фьюри я вижу, что он сейчас готов больше, чем до рассечения. У него много жира ушло и он собрался. Думаю, что даже если выдержит Тайсон до поздних раундов, то в последних раундах он должен сдаться. Десятый-одиннадцатый раунд – и Усик выиграет. Фьюри просто не выдержит темп. Но, опять же, сегодня Фьюри уже другой. Если Тайсон будет таким, как тогда, когда он у Кличко выиграл, то будет трудно. Тогда британец бегал: дважды «царапнет» и не дает себя ударить. А если Фьюри будет выглядеть, как в последних боях, то он может ударить, но и Усик тоже не подарок и не будет стоять мишенью. Саша же постоянно чувствует, смещается, работает на ногах, за счет этого и выигрывает. Тот темп, который задает Усик, никто не может выдержать.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua