Тайсон ФЬЮРИ: «Я не сторонник этого, дела обстоят очень плохо»

Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, почему ему сейчас неинтересно смотреть футбол.

«Сейчас я не сторонник футбола. Раньше я болел за «Манчестер Юнайтед», но у них сейчас дела очень плохие, поэтому я больше не болею ни за какую команду.

Я болел и за сборную Англии, но когда они проиграли Исландии (1:2) на Евро-2016, для меня этот вид спорта закончился. Сейчас я увлекаюсь конными бегами», – сказал Фьюри

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

