УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон готовится к реваншу. Он убежден, что выиграл первый бой. Я думаю, что Тайсон выиграл, он вырвал победу. Многие эксперты считают, что должна была быть ничья, это был равный бой, могло произойти все что угодно.

То, что Тайсон делал в первой половине боя, он должен завершить в реванше. Я думал, что Тайсон нокаутирует Усика еще в первом бою, все видели, как Александр отступил после апперкота. Тайсон умный боксер, он знает, что делать» – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua