Украинский супертяж начал сотрудничество с промоутером Тайсона Фьюри

MixedZone. Владислав Сиренко

Украинский боец хевивейта Владислав Сиренко (21-0, 18 KO) подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Уоррен известен умением работать с супертяжами. В частности, у него на контракте Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Мозес Итаума. Джозеф Паркер и Чжан Чжилей имеют с Queensberry со-промоушен.

«Украинец с тяжелым ударом хочет вписать себя в историю хэвивейта», – сказано в анонсе от промоутеров.

В июне Сиренко одержал досрочную победу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Это был второй поединок украинца в 2024 году.

sport.ua