Непобежденный супертяж рассказал, кто будет доминировать после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Непобежденный украинский супертяжеловес Цотне Рогава высоко оценил британского боксера Мозеса Итауму.

«Итаума очень классный. Имеет классное видение бокса. Все видит. Боксирует грамотно. Бьет туда, куда надо бить. Скорость. Тайминг хороший. Интересный.

Его ведут грамотно. А он показывает очень хороший бокс. Думаю, в будущем он станет чемпионом мира», – сказал Рогава.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua