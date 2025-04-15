Окон: В Джидде понимаешь возможности машины Ф1

Гонка в Бахрейне стала третьей подряд, в которой гонщики Haas заработали очки. Команда вышла на пятое место в Кубке конструкторов и на предстоящем этапе в Джидде рассчитывает продолжить результативную серию.

Айо Комацу, руководитель команды: «Трасса в Джидде уникальная, поскольку сочетает характеристики быстрого кольца и городской трассы, на которой у гонщиков практически нет права на ошибку. Мы будем использовать меньшую прижимную силу, чем на трассах, на которых уже выступали в этом году. Ключевой задачей станет стабилизация поведения машины с настройками меньшей прижимной силой и повышение эффективности работы шин.

В Джидде первая в сезоне трасса, на которой Оливер ранее выступал в Формуле 1. Сложно сказать, как поведёт себя VF-25, но в последних гонках нам удавалось добиться максимума от машины. Мы хотим сохранить набранный темп и хорошим результатом завершить первую в сезоне строенную серию, которая получилась очень сложной для всех, кто работает на трассе и на базе».

Оливер Берман: «Я очень рад вернуться в Джидду, ведь на этой трассе я провёл свою первую гонку в Формуле 1. Приятно, что у меня есть прошлогодний опыт, ставший одним из самых ярких событий в моей жизни – я дебютировал за рулём Ferrari, поэтому с этой трассой у меня всегда будут связаны приятные воспоминания.

Даже до дебюта в Формуле 1 мне очень нравилось выступать в Джидде, поскольку это быстрая трасса, на которой испытываешь острые ощущения, когда пилотируешь так близко к стенам. Я с нетерпением жду возвращения, чтобы провести полноценный уик-энд, а не только третью тренировку, квалификацию и гонку. Этап должен получиться хорошим».

Эстебан Окон: «В Джидде захватывающая трасса, на которой гонщику приходится решать непростые задачи. Она быстрая с большим уровнем сцепления с асфальтом, но чтобы отыграть время, нужно пилотировать как можно ближе к стенам.

Гонщикам нравятся уик-энды на подобных трассах, поскольку на них можно почувствовать возможности машины Формулы 1. В этом году мы приедем в Джидду позднее, чем в прошлые сезоны, поэтому нас ждёт очень жаркая погода около +40С. Это вызов для всех нас, но нужно быть готовым к такой жаре. В целом, я с нетерпением жду гонку в Саудовской Аравии».

Источник