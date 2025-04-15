Руан. Две француженки одержали дебютные победы в Туре, четыре сеяных теннисистки проиграли на старте

На турнире WTA 250 во Франции продолжаются матчи первого круга



Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ангелина Калинина (Украина) – Нао Хибино (Япония, Q) 6:0, 6:4

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Мария Саккари (Греция) 6:0, 3:6, 6:3

Варвара Грачёва (Франция) – Сонэй Картэл (Великобритания, 8) 6:3, 6:2

Фиона Ферро (Франция, Q) – Маккартни Кесслер (США, 4) 6:7(8), 6:2, 7:5

Джессика Понше (Франция, LL) – Марго Рувруа (Франция, Q) 6:2, 6:4

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Эльза Жакмо (Франция, WC) 1:6, 6:1, 6:4

Камилла Розателло (Италия, Q) – Алиша Паркс (США, 6) 6:2, 6:3

Лоис Буассон (Франция, WC) – Гарриэт Дарт (Великобритания) 6:0, 6:3

Линда Фругвиртова (Чехия, LL) – Анна Блинкова (-) 6:7(5), 6:4, 7:5

Ольга Данилович (Сербия, 3) – Александра Крунич (Сербия, Q) 5:7, 6:0, 6:3

Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, Q) – Лучия Брондзетти (Италия, 7) 6:2, 6:3

Жаклик Кристиан (Франция) – Диан Парри (Франция, WC) 6:4, 6:3

Лоис Буассон (№303 WTA) впервые играет в основной сетке соревнований уровня Тура. Ранее француженка пять раз принимала участие в квалификации, в том числе трижды на Ролан Гаррос. Поражение от Буассон стало для Гарриэт Дарт четвертым подряд.

Тианцоа Ракотоманга Раджаона (№291 WTA) впервые играет на турнире WTA и одержала победу в своем первом матче против соперницы из топ-100. Отметим, что Брондзетти в последний раз проигрывала сопернице из вне топ-200 в июне прошлого года – украинке Анастасии Соболевой.

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