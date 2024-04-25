Мадрид. Киченок и Като победили в матче первого круга

Украинско-японская пара вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/-) 6:7(5), 6:4, 10-7

Киченок и Като проводят второй совместный турнир. В предыдущем сезоне теннисистки смогли дойти до полуфинала на турнире WTA 500 в Токио.

Следующие соперницы украинско-японского дуэта определятся в матче Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (-) — Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 2).

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