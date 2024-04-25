Михайленко – о подготовке к ЧЕ-2024 U-19: У нас будет сбор где-то близко к границе

Специалист рассказал о планах подготовки к Евро
Наставник 9 сборной Украины Дмитрий Михайленко хочет, чтобы команда в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 30 апреля сыграла с Диназом.
Об этом тренер заявил в интервью пресс-службе УАФ.
» График подготовки уже есть на бумаге. У нас будет один селекционный сбор. 30 апреля в Киеве мы хотим сыграть с Диназом товарищескую встречу, хотим пересмотреть новых игроков. li>
Потом в планах у нас собраться 4-6 июля, чтобы иметь недельный сбор где-то близко к границе. , климатом, гостиницами», – сказал Михайленко.
На групповом этапе сборная Украины сыграет с Северной Ирландией (15 июля), Норвегией (18 июля) и Италией (21 июля).
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