Система начисления очков пока останется прежней

В четверг 25 апреля в Женеве состоялось заседание Комиссии Формулы 1 под председательством директора FIA по гонкам на одноместных машинах Николаса Томбасиса и президента Формулы 1 Стефано Доменикали.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе предложение изменить систему начисления очков, чтобы на финише гонки очки получали первые двенадцать гонщиков. По итогам встречи FIA опубликовала заявление с краткими итогами.
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Система начисления очков
Члены Комиссии обсудили предложение по изменению системы начисления очков. Было решено провести дальнейший анализ предлагаемых изменений, результаты которого необходимо представить на следующее заседание Комиссии Формулы 1 в июле.
Тесты перед началом сезона 2025 года
После обсуждений во время недавнего заседания Спортивного консультативного комитета было решено, что предложение о датах и местах проведения предсезонных тестов 2025 года будет представлено руководством Формулы 1 на рассмотрение Комиссии.
Камеры заднего вида
Была одобрена установка на машины камер заднего вида, начиная с Гран При Испании 2024 года.
Кроме того, был одобрен ряд незначительных изменений в Спортивном и Финансовом регламенте.
Все принятые сегодня изменения должны быть формально одобрены Всемирным советом FIA.