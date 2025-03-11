Крис Кронин: Управляемость AMR25 стала лучше

Сезон 2025 года Крис Кронин начинает на новой должности – он назначен главным инженером Aston Martin F1, работы и забот у него прибавилось, но вот как он оценил итоги подготовки команды к очередному чемпионату.

Крис Кронин: «После тестов мы получили определённое представление о возможностях AMR25, нашей новой машины, но придётся дождаться уик-энда в Мельбурне, чтобы всё по-настоящему выяснить. Но даже после этого надо будет провести несколько Гран При на трассах разного типа, чтобы получить полное представление о расстановке сил.

Как всегда, на тестах сложно точно определить, насколько вы быстры по отношению к другим командам, и только по итогам первой квалификации и первой гонки мы увидим, кто на что способен.

Важность гоночного уик-энда, который открывает сезон, ещё и в том, что только сейчас все раскроют свои карты и продемонстрируют свой реальный темп. Похоже, силы многих команд примерно на одном уровне, но это не должно удивлять, учитывая, что регламент остался стабильным на протяжении нескольких лет, и машины стали сравнимыми по конструкции.

Так что борьба обещает быть очень плотной, и даже какие-то нюансы могут заметно влиять на результаты, поэтому надо гарантированно оптимизировать все возможные аспекты.

По сравнению с прошлым годом нам удалось добиться прогресса в тех областях работы с машиной, которые, как мы выяснили, в максимальной степени влияют на время на круге, но остаётся ряд других аспектов, с которыми ещё предстоит разобраться.

В целом результаты примерно такие, каких мы ожидали, и управляемость AMR25 стала лучше. Именно этого мы стремились достичь в зимнее межсезонье…»

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